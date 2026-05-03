Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

Кабінет міністрів прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів в умовах війни – Міністерство оборони саме визначатиме правила забезпечення, зберігання та списання цих ліків у підрозділах, які воюють на передовій чи на окупованих територіях, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Наркотичні знеболювальні на фронті без зайвої бюрократії: Кабінет Міністрів вніс відповідні зміни до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у неділю.

За даними Міноборони це означає відмову від цивільних форм медичної звітності в бойових умовах. "Бойові медики можуть використовувати спрощені військові документи – зокрема "Картку пораненого". Міністерство оборони саме визначатиме правила забезпечення, зберігання та списання цих ліків у підрозділах, які воюють на передовій чи на окупованих територіях", – зазначено у повідомленні.

У пресслужбі Міноборони наголосили, що уряд фактично прибрав норми мирного часу, які на полі бою виконати було нереально.