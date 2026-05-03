Інтерфакс-Україна
Події
11:28 03.05.2026

Петиція до Кабміну про юрвідповідальності за подружню зраду набрала лише 40 голосів

2 хв читати
Петиція до Кабміну про юрвідповідальності за подружню зраду набрала лише 40 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити юридичну відповідальність за подружню зраду та встановити моральну та матеріальну компенсацію не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 2 лютого і станом на 3 травня вона набрала лише 40 голосів із 25 тис. необхідних.

"Відповідно до статті 51 Конституції України сім’я, дитинство, материнство і батьківство перебувають під охороною держави. Водночас чинний Сімейний кодекс України не передбачає жодних юридичних наслідків подружньої зради, незважаючи на її руйнівний вплив на іншого з подружжя, дітей та суспільство загалом", – йшлося в тексті петиції.

Авторка петиції заявляє, що, серед іншого, подружня зрада часто має матеріальні наслідки, зокрема витрачання спільних коштів на третіх осіб, приховування доходів, створення боргів або навмисне погіршення матеріального стану сім’ї. 

"Попри це, під час поділу спільного майна вина та недобросовісна поведінка одного з подружжя зазвичай не враховуються, що суперечить принципам справедливості та добросовісності", – вважає вона.

У зв’язку з цим, ініціаторка петиції просила: внесення змін до Сімейного кодексу України з метою визначення подружньої зради як істотного порушення подружніх обов’язків; передбачити право постраждалої сторони на моральну та матеріальну компенсацію у разі доведення факту зради; надати суду право враховувати факт зради при поділі спільного майна, визначенні аліментних зобов’язань та оцінці добросовісності сторін; встановити обов’язкове врахування впливу подружньої зради на психологічний стан дитини під час вирішення сімейних спорів; закріпити цивільно-правовий характер відповідальності без криміналізації, з дотриманням принципів пропорційності та справедливості.

Теги: #подружжя #зрада #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 01.05.2026
Петиція про заборону перебування домашніх тварин у продуктових магазинах не набрала необхідних голосів

Петиція про заборону перебування домашніх тварин у продуктових магазинах не набрала необхідних голосів

12:36 01.05.2026
Петиція із закликом вшанувати пам'ять загиблого під час стрілянини в Голосіївському районі Києва двірника набрала необхідні голоси

Петиція із закликом вшанувати пам'ять загиблого під час стрілянини в Голосіївському районі Києва двірника набрала необхідні голоси

10:31 01.05.2026
Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ набрала 25 тис. голосів

10:25 01.05.2026
Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі

Зеленський просить Кабмін опрацювати подання про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) народному артисту Гізі

09:44 30.04.2026
Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

13:32 27.04.2026
Петиція із закликом прибрати рекламу із освітнього додатку "Єдина Школа" набрала необхідні голоси

Петиція із закликом прибрати рекламу із освітнього додатку "Єдина Школа" набрала необхідні голоси

12:59 26.04.2026
Петиція із закликом зобов'язати орендарів встановлювати смітники у Києві не зібрала потрібних голосів

Петиція із закликом зобов'язати орендарів встановлювати смітники у Києві не зібрала потрібних голосів

13:31 25.04.2026
Свириденко: Питання підвищення зарплат рятувальників є актуальним, але такі рішення не можуть ухвалюватися лише для однієї служби

Свириденко: Питання підвищення зарплат рятувальників є актуальним, але такі рішення не можуть ухвалюватися лише для однієї служби

13:16 25.04.2026
Зеленський доручив уряду і РНБО опрацювати питання щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат

Зеленський доручив уряду і РНБО опрацювати питання щодо збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат

13:40 24.04.2026
Петиція про cкасування дублювання оголошення повітряної тривоги через гучномовці в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція про cкасування дублювання оголошення повітряної тривоги через гучномовці в Києві не набрала необхідних голосів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

ППО ліквідувала 249 із 268 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 19 дронів на 15 локаціях – Повітряні сили

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ексголови Офісу президента Богдана

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

ОСТАННЄ

У Києві проводяться відкриті навчання з тактичної медицини від Ветеранського корпусу

"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

Шестеро людей, з них дитина, постраждали внаслідок удару РФ поблизу АЗС на Дніпропетровщині

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

У Києві з 4 травня частково обмежать рух Оріхуватським шляхопроводом через ремонт тротуару – КМДА

Ворожий дрон атакував зерновоз на Сумщині, постраждав водій

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

Російський дрон атакував цивільне авто в Херсоні, одна людина загинула, четверо постраждали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА