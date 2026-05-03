Петиція до Кабміну про юрвідповідальності за подружню зраду набрала лише 40 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом запровадити юридичну відповідальність за подружню зраду та встановити моральну та матеріальну компенсацію не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 2 лютого і станом на 3 травня вона набрала лише 40 голосів із 25 тис. необхідних.

"Відповідно до статті 51 Конституції України сім’я, дитинство, материнство і батьківство перебувають під охороною держави. Водночас чинний Сімейний кодекс України не передбачає жодних юридичних наслідків подружньої зради, незважаючи на її руйнівний вплив на іншого з подружжя, дітей та суспільство загалом", – йшлося в тексті петиції.

Авторка петиції заявляє, що, серед іншого, подружня зрада часто має матеріальні наслідки, зокрема витрачання спільних коштів на третіх осіб, приховування доходів, створення боргів або навмисне погіршення матеріального стану сім’ї.

"Попри це, під час поділу спільного майна вина та недобросовісна поведінка одного з подружжя зазвичай не враховуються, що суперечить принципам справедливості та добросовісності", – вважає вона.

У зв’язку з цим, ініціаторка петиції просила: внесення змін до Сімейного кодексу України з метою визначення подружньої зради як істотного порушення подружніх обов’язків; передбачити право постраждалої сторони на моральну та матеріальну компенсацію у разі доведення факту зради; надати суду право враховувати факт зради при поділі спільного майна, визначенні аліментних зобов’язань та оцінці добросовісності сторін; встановити обов’язкове врахування впливу подружньої зради на психологічний стан дитини під час вирішення сімейних спорів; закріпити цивільно-правовий характер відповідальності без криміналізації, з дотриманням принципів пропорційності та справедливості.