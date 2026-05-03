Інтерфакс-Україна
Події
11:23 03.05.2026

Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

1 хв читати
Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

Двоє людей загинуло, дев’ять дістали поранень у Донецькій області через ворожі атаки у суботу, 2 травня, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Донеччина. Двоє загиблих і 9 поранених людей – поліцейські задокументували наслідки російської агресії. Під вогнем перебували 12 населених пунктів. Руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт, з них 12 житлових будинків", – йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції у неділю.

За даними поліції, у Добропіллі росіяни вбили цивільну особу, ще одну людину поранили. По Миколаївці ворог завдав 5 ударів – одна людина загинула ще двоє зазнали поранень. Дружківку РФ атакувала п’ятьма дронами – травмовано 2 мирних жителів. У Завидо-Борзенці ворожий FPV-дрон поранив двох людей. По одному пораненому – у Криворіжжі та Сидоровому.

Теги: #донеччина #нацполіція #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:10 03.05.2026
Шестеро людей, з них дитина, постраждали внаслідок удару РФ поблизу АЗС на Дніпропетровщині

Шестеро людей, з них дитина, постраждали внаслідок удару РФ поблизу АЗС на Дніпропетровщині

11:01 03.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

10:35 02.05.2026
Зеленський: Ворог влаштовує жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах

Зеленський: Ворог влаштовує жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах

10:28 01.05.2026
Зеленський: у ніч на п'ятницю росіяни запустили 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди"

Зеленський: у ніч на п'ятницю росіяни запустили 210 ударних дронів, близько 140 із них – "шахеди"

17:55 28.04.2026
Правоохоронці затримали двох одеситів з підробними документами військових, які викрали підприємця та вимагали гроші

Правоохоронці затримали двох одеситів з підробними документами військових, які викрали підприємця та вимагали гроші

17:10 28.04.2026
Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

13:59 28.04.2026
У Києві поліція затримала "генерала", який вимагав $15 тис. у військовослужбовця за зняття з обліку

У Києві поліція затримала "генерала", який вимагав $15 тис. у військовослужбовця за зняття з обліку

13:04 28.04.2026
СБУ: затримано двох наркозалежних з Житомирщини, які готували для ворога замах на Героя України

СБУ: затримано двох наркозалежних з Житомирщини, які готували для ворога замах на Героя України

10:00 28.04.2026
Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

Через обстріли на Донеччині є руйнування житла та інфраструктури, без постраждалих – ОВА

09:49 28.04.2026
Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

Нацполіція знищила канал постачання зброї, якою ватажок тзв "ДНР" нагороджував Кім Чен Ина, Асада та Медведєва

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

ППО ліквідувала 249 із 268 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 19 дронів на 15 локаціях – Повітряні сили

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ексголови Офісу президента Богдана

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

ОСТАННЄ

Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

Петиція до Кабміну про юрвідповідальності за подружню зраду набрала лише 40 голосів

У Києві з 4 травня частково обмежать рух Оріхуватським шляхопроводом через ремонт тротуару – КМДА

Ворожий дрон атакував зерновоз на Сумщині, постраждав водій

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

Російський дрон атакував цивільне авто в Херсоні, одна людина загинула, четверо постраждали

Двоє людей загинули внаслідок нічної атаки РФ по Одещині – Мінрозвитку

Сирський: Кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових у квітні знизилась, укомплектованість медиками зросла на 7%

ППО ліквідувала 249 із 268 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 19 дронів на 15 локаціях – Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 282 од. спецтехніки – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА