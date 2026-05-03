Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

Двоє людей загинуло, дев’ять дістали поранень у Донецькій області через ворожі атаки у суботу, 2 травня, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Донеччина. Двоє загиблих і 9 поранених людей – поліцейські задокументували наслідки російської агресії. Під вогнем перебували 12 населених пунктів. Руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт, з них 12 житлових будинків", – йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції у неділю.

За даними поліції, у Добропіллі росіяни вбили цивільну особу, ще одну людину поранили. По Миколаївці ворог завдав 5 ударів – одна людина загинула ще двоє зазнали поранень. Дружківку РФ атакувала п’ятьма дронами – травмовано 2 мирних жителів. У Завидо-Борзенці ворожий FPV-дрон поранив двох людей. По одному пораненому – у Криворіжжі та Сидоровому.