Шестеро людей, з них дитина, постраждали внаслідок удару РФ поблизу АЗС на Дніпропетровщині

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російська армія вдарила поблизу АЗС в Дніпропетровській області, постраждали шестеро людей, серед яких дитина, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Шестеро поранених, серед них дитина. Ворог завдав удару поблизу АЗС у Криничанській громаді", – написав він у Телеграм.

За словами глави ОВА, внаслідок атаки зайнялася вантажівка. Також пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи.

Між тим, поранений 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, ушпиталені й п’ятеро дорослих. Серед них вагітна 21-річна жінка. 40-річна жінка "важка". Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Згодом очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук поінформував, що близько 40 дітей з автобуса вже у Затишнянській громаді. "Громада готує гарячу їжу. Чекають батьків із Запоріжжя. Ті, кого не встигнуть забрати сьогодні, залишаться на ніч у громаді", – написав він у Телеграмі.