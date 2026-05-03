11:01 03.05.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого дві людини загинули та 26 постраждали, серед яких троє дітей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію дві людини загинули, ще 26 –  дістали поранення, з них – три дитини", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Кізомис, Новодмитрівка, Федорівка, Інгулець, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Микільське, Дар’ївка, Берислав, Урожайне, Новорайськ, Новокаїри, Борозенське, Петропавлівка, Золота Балка, Степне, Вільне, Качкарівка, Дудчани, Осокорівка, Тараса Шевченка, Зміївка, Михайлівка, Одрадокам’янка, Саблуківка, Томарине, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, адмінбудівлю, маршрутні автобуси, автівку швидкої, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

11:23 03.05.2026
Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

