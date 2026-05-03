У Києві з 4 травня частково обмежать рух Оріхуватським шляхопроводом через ремонт тротуару – КМДА
У одному з районів Києва з 4 травня частково обмежать рух транспорту на Оріховатськиму шляхопроводі через ремонт пішохідного тротуару, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).
"Із 11:00 4 травня до 20:00 10 травня частково обмежуватимуть рух Оріховатським шляхопроводом у Голосіївському районі столиці", – повідомили в КМДА з посиланням на КП "Київавтошляхміст".
Як зазначається, фахівці ремонтуватимуть пішохідний тротуар, через це рух транспортних засобів у правій смузі в напрямку Деміївської площі частково обмежать.
Наголошується, що в разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.
У КМДА перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.