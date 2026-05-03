10:28 03.05.2026

У Києві з 4 травня частково обмежать рух Оріхуватським шляхопроводом через ремонт тротуару – КМДА

У одному з районів Києва з 4 травня частково обмежать рух транспорту на Оріховатськиму шляхопроводі через ремонт пішохідного тротуару, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Із 11:00 4 травня до 20:00 10 травня частково обмежуватимуть рух Оріховатським шляхопроводом у Голосіївському районі столиці", – повідомили в КМДА з посиланням на КП "Київавтошляхміст".

Як зазначається, фахівці ремонтуватимуть пішохідний тротуар, через це рух транспортних засобів у правій смузі в напрямку Деміївської площі частково обмежать.

Наголошується, що в разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

У КМДА перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

