09:45 03.05.2026
Ворожий дрон атакував зерновоз на Сумщині, постраждав водій
Фото: https://t.me/hryhorov_oleg
Російський дрон в неділю атакував зерновоз на Сумщині, постраждав водій, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
"Цього ранку російський дрон на Сумщині прицільно атакував зерновоз", – написав він у Телеграм.
Григоров зазначив, що вантажівку з зерном уразили у Глухівській громаді.
За його словами, внаслідок атаки постраждав 46-річний водій. Його госпіталізували. Попередньо, стан – важкий, медики надають необхідну допомогу.