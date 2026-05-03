Ворожий дрон атакував зерновоз на Сумщині, постраждав водій

Російський дрон в неділю атакував зерновоз на Сумщині, постраждав водій, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Цього ранку російський дрон на Сумщині прицільно атакував зерновоз", – написав він у Телеграм.

Григоров зазначив, що вантажівку з зерном уразили у Глухівській громаді.

За його словами, внаслідок атаки постраждав 46-річний водій. Його госпіталізували. Попередньо, стан – важкий, медики надають необхідну допомогу.