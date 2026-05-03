Інтерфакс-Україна
09:42 03.05.2026

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження двох російських танкера в акваторії входу в порт Новоросійськ.

"Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту – уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ", – написав він у Телеграм.

Президент зазначив, що ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. "Тепер не будуть", – додав він.

Зеленський подякував начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, контррозвідникам Служби безпеки України та ВМС України за "незмінно корисні" результати.

"Українська далекобійність буде всебічно розвиватися – на морі, у небі та на землі", – підсумував український лідер.

