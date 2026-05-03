Інтерфакс-Україна
08:58 03.05.2026

Російський дрон атакував цивільне авто в Херсоні, одна людина загинула, четверо постраждали

Російський дрон атакував цивільне авто в Херсоні, одна людина загинула, четверо постраждали

Російські військові дроном зранку неділі атакували цивільне авто, внаслідок чого загинув чоловік, також постраждали ще чотири людини, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"З самого ранку російські загарбники атакували цивільний транспорт у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок влучання ворожого дрона в автівку на місці загинув чоловік", – написав він у Телеграм.

Також поранення дістали 63-річна жінка та чоловіки віком 48, 61 та 55 років. У них контузії, вибухові та уламкові травми.

Постраждалих доставили до лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

 

