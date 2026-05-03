Двоє людей загинули внаслідок нічної атаки РФ по Одещині – Мінрозвитку

Російські війська в ніч на неділю знову атакували Одеську область, в результаті чого загинули дві людини та пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Вночі ворог атакував Одещину. Двоє загиблих. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

Також ворог знову вдарив по портовій інфраструктурі області. Пошкоджено резервуари для зберігання та адміністративну будівлю. Виникла пожежа.

"Росія системно цілить у логістику – залізницю, порти, об'єкти, які забезпечують життєдіяльність країни", – наголосили в Мінрозвитку.

Крім того, під ворожими ударами були Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя, Сумщина, столиця та інші регіони.

На місцях працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків. Організовані першочергові відновлювальні роботи.