08:55 03.05.2026

Двоє людей загинули внаслідок нічної атаки РФ по Одещині – Мінрозвитку

Російські війська в ніч на неділю знову атакували Одеську область, в результаті чого загинули дві людини та пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Вночі ворог атакував Одещину. Двоє загиблих. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

Також ворог знову вдарив по портовій інфраструктурі області. Пошкоджено резервуари для зберігання та адміністративну будівлю. Виникла пожежа.

"Росія системно цілить у логістику – залізницю, порти, об'єкти, які забезпечують життєдіяльність країни", – наголосили в Мінрозвитку.

Крім того, під ворожими ударами були Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя, Сумщина, столиця та інші регіони.

На місцях працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків. Організовані першочергові відновлювальні роботи.

 

