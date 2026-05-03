Інтерфакс-Україна
08:43 03.05.2026

Сирський: Кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових у квітні знизилась, укомплектованість медиками зросла на 7%

Верховний головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про зниження у квітні кількості тяжких поранень та ампутацій серед військовослужбовців, а також про зростання на 7% укомплектованості медичних підрозділів порівняно з березнем.

"У квітні спостерігається певна позитивна динаміка комплектування медичними фахівцями: порівняно з березнем показник зріс на 7%. Протягом квітня було підготовлено 328 військовослужбовців за медичними спеціальностями, що дозволило поступово посилити спроможності підрозділів на тактичному рівні", – йдеться в його дописі в Телеграм.

Також, за його словами, у квітні зафіксовано зниження кількості тяжких поранень. Також спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості ампутацій. Сирський додав, що від початку року до військ передано понад 50 одиниць медичної техніки.

Водночас критичною залишається проблема недостатньої укомплектованості підрозділів бойовими медиками, а також нестача броньованих евакуаційних платформ. Лише в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ від початку року знищено п'ять санітарних евакуаційних автомобілів.

Сирський також повідомив про тривання випробувань важких безпілотних авіаційних систем для евакуації поранених у складних тактичних умовах.

Головком зазначив, що за підсумками наради з військовими медиками всіх рівнів визначено пріоритети розвитку системи медичного забезпечення ЗСУ, зокрема посилення спроможностей переднього краю та нарощування евакуаційних можливостей.

 

