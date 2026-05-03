ППО ліквідувала 249 із 268 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 19 дронів на 15 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони ліквідували 249 із 268 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 дронів на 15 локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 3 травня (з 19:00 2 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл. РФ, 268-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, понад 160 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.