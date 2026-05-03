08:13 03.05.2026

Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 282 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів, два танка, 76 артсистем, три бронемашини, 2224 БПЛА, а також 282 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 334 030 (+1 080) осіб, танків – 11 908 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 503 (+3) од, артилерійських систем – 41 193 (+76) од, РСЗВ – 1 765 (+2) од, засоби ППО – 1 357 (+0) од, літаків – 435 (+0) од. гелікоптерів – 352 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 306 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224) од, крилаті ракети – 4 579 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 93 556 (+282) од, спеціальна техніка – 4 151 (+0) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

