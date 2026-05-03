Ворог дронами атакував Нікопольщину, є постраждалий

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська понад 10 разів атакували дронами Нікопольщину, що на Дніпропетровщині, постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Ворог понад 10 разів атакував Нікопольщину безпілотниками", – написав він у Телеграм.

За словами глави ОВА, під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

Пошкоджені приватний будинок та авто. Постраждав 69-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.