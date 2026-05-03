07:39 03.05.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 42 населених пунктах Запорізької області, дві жертви і п'ятеро постраждалих

Російські війська за добу здійснили більше 800 обстрілів по 42 населених пунктах Запорізької області, дві жертви і п'ятеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 839 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. Дві людини загинули, ще п'ятеро дістали поранень, серед них й дитина, внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", – написав вын у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 22 авіаційні удари по Новомиколаївці, Комишувасі, Зарічному, Новоолександрівці, Юрківці, Таврійському, Оріхову, Гуляйпільському, Воздвижівці, Любицькому, Омельнику, Широкому, Зірниці, Верхній Терсі, Копанях та Микільському.

За його словами, 596 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Балабине, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове та Оленокостянтинівку.

Також зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Малій Токмачці, Чарівному та Гуляйпільському, а 217 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Святопетрівці.

Крім того, надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

