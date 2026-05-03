Внаслідок авіаудару росіян по Запорізькому району загинула людина, поранено дитину

Внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району є загиблий та постраждалі, повідомляє пресслужба ДСНС.

Як зазначається, 2 травня ворог атакував один із населених пунктів громади. Загинув чоловік, ще дві людини травмовані, серед них дитина.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, із них 3 – загорілися. Рятувальники ліквідували пожежі на площі 120 кв.м. До робіт залучалися 12 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні.

