3 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 травня відзначають Всесвітній день свободи преси, День Сонця, Міжнародний день померлих матерів, Міжнародний день лісових дитячих садків.

Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Феодосія Печерського.

Всесвітній день свободи преси

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A DEС/48/432.

Заснований у 1994 році, щоб наголосити важливість свободи слова та незалежної журналістики. Цей день є нагадуванням про значення вільної преси для розвитку демократії, захисту прав людини та сприяння прозорості в урядових діях.

День Сонця

Відзначається щорічно з 1994 р. за ініціативою Міжнародного товариства сонячної енергії.

Вперше започаткований у Сполучених Штатах у 1978 році президентом Джиммі Картером, цей день став охоплювати "сонячні" заходи у всьому світі, задля заохочення переходу на відновлювані джерела енергії.

Сонце – невичерпне джерело світової енергетики. Завдяки йому сформувалася екологія Землі. Найголовніший задум свята – це нагадування людям про нескінченні ресурси, що дає нам Сонце. Його енергія не є шкідливою для довкілля, як, наприклад, спалювання вуглеводнів.

Міжнародний день померлих матерів

Міжнародний день померлих матерів – це день матерів, які втратили своїх дітей. Відзначається у першу неділю травня.

Цей день присвячений матерям, які зазнали болю та горя втрати дитини через викидень, мертвонародження, неонатальну смерть або будь-який інший тип втрати немовляти.

Міжнародний день померлих матерів, дає можливість цим мамам об’єднатися разом, поділитися своїми історіями та підтримати одна одну, поговорити про все, що вони могли пережити. Жінки, які сумують за своїми втраченими дітьми, також є матерями, навіть якщо їхніх дітей уже немає з ними.

Міжнародний день лісових дитячих садків

Лісові дитячі садки — це навчальні заклади, де основна частина часу проводиться на відкритому повітрі, серед зелених насаджень та природних елементів. Діти не лише грають на свіжому повітрі, але й отримують знання через практичний досвід, взаємодіючи з навколишнім світом.

Народилися в цей день:

135 років від дня народження Софії Галєчко (Ґалєчко, Галечко) (1891–1918), української громадської та військової діячки, розвідниці, першої жінки-офіцера (хорунжої УСС), учасниці визвольних змагань 1917–1918 рр.; за іншими даними народилася 03.09.1891 р.;

120 років від дня народження Серафима Івановича Субботіна (1906–1976), українського вченого в галузі геофізики;

110 років від дня народження Кирила Борисовича Толпиги (Толпиго) (1916–1994), українського фізика-теоретика.

Ще цього дня:

1991 - У столиці Намібії було підписано "Віндґукську декларацію", яка закликає уряди країн забезпечити свободу преси і її демократичний характер. Це рішення стало основою для Всесвітнього дня свободи преси, проголошеного ЮНЕСКО;

1995 - Указом президента України Леоніда Кучми був відновлений орден Богдана Хмельницького, перший після 1991 року орден незалежної України;

2004 - Протестантські церкви, які століттями існували окремо в Нідерландах, об’єдналися в одну церкву — Протестантську церкву Нідерландів;

2014 - Створено добровольчий батальйон "Айдар", який став важливою частиною оборонних сил під час війни на сході України.

Церковне свято

Сьогодні, 3 травня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Феодосія Печерського. Один із найвизначніших святців у християнському світі та засновник монастирської традиції на Русі. Його життя стало яскравим прикладом духовного зростання, відданості Богові та служіння людям. Він народився в кінці XI століття в родині благочестивих батьків і в юному віці вирушив до Києва, аби стати ченцем.

Феодосій приєднався до монастиря на горі Печерськ, заснованого святим Антонієм Печерським, який був для нього духовним наставником. Його глибока молитва, смиренність та любов до ближніх швидко сприяли його популярності серед братії. Феодосій став настоятелем монастиря після смерті святого Антонія і розвинув монастирське життя, яке стало центром духовного і культурного життя Київської Русі.

Феодосій не лише забезпечував його необхідними ресурсами, а й укріплював духовні традиції, ввів суворі правила для ченців. Його практики аскези, посту та молитви стали основою чернечого життя, яке він бачив як шлях до глибокої єдності з Богом.

Святий Феодосій був відомий своєю мудрістю та глибокими проповідями, які сприяли духовному розвитку людей. Він багато уваги приділяв не лише духовній освіті, а й культурному розвитку, сприяв становленню монастирів як центрів науки і мистецтва на Русі.

Іменини:

Тимофій, Петро.

З прикмет цього дня:

Ясна та тепла погода на 3 травня — до гарного літа; холодний вітер 3 травня — до дощового літа; дощ 3 травня — буде дощове літо; туман вранці — до теплої і сонячної погоди влітку; захід сонця червоний — до вітряної погоди.

