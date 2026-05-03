Підрозділ Lasar'sGroup НГУ знищив на Харківщині російський РЕБ "Житель" і командно-штабну машину

Підрозділ ударних безпілотників Lasar's Group Національної гвардії України знищив на Харківщині російську автоматизовану станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" та командно-штабну машину, повідомила пресслужба НГУ.

За даними пресслужби, операція була проведена в другій половині квітня. Аналітики Lasar's Group визначили ймовірний район, де могла перебувати станція РЕБ. Після цього була проведена розвідка дронами літакового типу "Лазарів".

"Далі за роботу взялися екіпажі ударних бортів. Вони вилетіли за координатами, отриманими від аеророзвідки, та влучними ударами знищили дві цілі: Р-330Ж "Житель" та командно-штабну машину", – зазначили в НГУ.

Як повідомляється, росіяни використовують потужні станції РЕБ, щоб створювати перешкоди для роботи українських БПЛА, проте завдяки роботі "Лазарів" спроможностей у них стає дедалі менше.

Джерело: https://t.me/ngu_war_for_peace/36825