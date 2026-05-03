Інтерфакс-Україна
Події
05:15 03.05.2026

Підрозділ Lasar'sGroup НГУ знищив на Харківщині російський РЕБ "Житель" і командно-штабну машину

1 хв читати

Підрозділ ударних безпілотників Lasar's Group Національної гвардії України знищив на Харківщині російську автоматизовану станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" та командно-штабну машину, повідомила пресслужба НГУ.

За даними пресслужби, операція була проведена в другій половині квітня. Аналітики Lasar's Group визначили ймовірний район, де могла перебувати станція РЕБ. Після цього була проведена розвідка дронами літакового типу "Лазарів".

"Далі за роботу взялися екіпажі ударних бортів. Вони вилетіли за координатами, отриманими від аеророзвідки, та влучними ударами знищили дві цілі: Р-330Ж "Житель" та командно-штабну машину", – зазначили в НГУ.

Як повідомляється, росіяни використовують потужні станції РЕБ, щоб створювати перешкоди для роботи українських БПЛА, проте завдяки роботі "Лазарів" спроможностей у них стає дедалі менше.

Джерело: https://t.me/ngu_war_for_peace/36825

Теги: #реб #нгу #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:21 02.05.2026
ЗСУ заперечують захоплення Росією Миропілля на Сумщині – УВ "Курськ"

07:35 02.05.2026
Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 206 од. спецтехніки – Генштаб

02:30 02.05.2026
РФ стала головним постачальником нафти до Сирії після падіння режиму Асада – ЗМІ

15:09 01.05.2026
РФ з початку року втратила $7 млрд від українських далекобійних санкцій проти нафтової індустрії – Зеленський

23:52 29.04.2026
Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

20:31 24.04.2026
Окупанти переходять на дешеві дрони "Молнія", що ускладнює роботу РЕБ – радник міністра оборони

20:08 20.04.2026
Харківський облцентр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримав 10 систем РЕБ для медиків

14:24 13.04.2026
"Азов" і 7-й корпус ДШВ провели спільні навчання

10:46 10.04.2026
Нацгвардія та Повітряні сили провели масштабну спецоперацію на Запорізькому напрямку

17:45 08.04.2026
Глава МВС: обговорили з командиром "Азову" оперативну обстановку, потреби підрозділів

