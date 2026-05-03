Інтерфакс-Україна
Події
02:30 03.05.2026

На фронті відбулось 116 боєзіткнень за добу – Генштаб

Російські війська від початку доби 116 разів атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на костянтинівському та покровському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 116 бойових зіткнень. Противник завдав 47 авіаційних ударів – скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, задіяв для ураження 5360 дронів-камікадзе та здійснив 2266 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках сьогодні ворог здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з них із РСЗВ. Зафіксовано дві ворожі штурмові дії.

На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів атакував позиції українських підрозділів в районі Стариці та в бік Лиману, Ізбицького, Охрімівки.

На куп'янському напрямку ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.

На лиманському напрямку українські військові відбивали п'ять штурмів окупантів в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На слов'янському напрямку противник двічі атакував в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

На краматорському напрямку окупанти двічі атакували в бік Малинівки та в районі Бондарного.

На костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції українських оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та в бік Золотого Колодязя. Три атаки тривають.

На покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 54 окупанти та 24 – поранено, знищено 11 одиниць автомобільної техніки та артилерійську систему противника. Також ушкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, 90 укриттів противника та три артилерійських систем. Знищено або подавлено 239 БпЛА різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку окупанти чотири рази атакували в бік Олександрограда, Злагоди та в районі Тернового.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано 14 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Чарівне, Гірке, Цвіткове, Мирне та Варварівка. Одна з цих атак триває.

На оріхівському напрямку ворог двічі атакував в бік в районі Степового та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки в бік Антонівки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0QD1asSEV9N3EHSnptzpjx7JYFdKEvyTiwuAxEuqoqCL6TdTLzwQu6AG5KLyviqRdl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

03:35 02.05.2026
Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

01:46 02.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 114 ворожих атак – Генштаб

21:59 01.05.2026
Білий дім повідомив Конгрес про завершення бойових дій з Іраном – ЗМІ

00:33 01.05.2026
На фронті відбулось 109 боєзіткнень за добу – Генштаб

05:23 30.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак – Генштаб

01:36 29.04.2026
На фронті відбулось 147 боєзіткнень за добу – Генштаб

08:13 28.04.2026
США та Іран ведуть інтенсивну роботу через посередників щодо можливої поетапної угоди – ЗМІ

06:58 28.04.2026
Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 281 од. спецтехніки – Генштаб

13:52 26.04.2026
У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

00:17 26.04.2026
На фронті відбулось 125 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

