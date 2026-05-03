У Києві рятувальники загасили пожежу в трьох будинках – ДСНС
Рятувальники в суботу ввечері ліквідували пожежу в трьох будинках в одному з районів Києва, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"В Оболонському районі вогнеборці ліквідували пожежу у трьох приватних будинках", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, 02 травня о 20:16 надійшло повідомлення про пожежу. Горів двоповерховий житловий будинок з розповсюдженням полум'я на поруч розташовані два будинки.
О 22:21 рятувальники ліквідували пожежу на площі 400 кв. м.
Жертв та постраждалих немає.
Джерело: https://t.me/dsns_telegram/62936