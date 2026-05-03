Інтерфакс-Україна
01:16 03.05.2026

У Києві рятувальники загасили пожежу в трьох будинках – ДСНС

Рятувальники в суботу ввечері ліквідували пожежу в трьох будинках в одному з районів Києва, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"В Оболонському районі вогнеборці ліквідували пожежу у трьох приватних будинках", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, 02 травня о 20:16 надійшло повідомлення про пожежу. Горів двоповерховий житловий будинок з розповсюдженням полум'я на поруч розташовані два будинки.

О 22:21 рятувальники ліквідували пожежу на площі 400 кв. м.

Жертв та постраждалих немає.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/62936

