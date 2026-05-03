Інтерфакс-Україна
Події
00:07 03.05.2026

У житловому будинку в Черкасах стався вибух, загинули дві людини – поліція

1 хв читати

У житловому будинку в Черкасах стався вибух, в результаті якого загинули дві людини, повідомила пресслужба обласної поліції.

"Вибух стався у двоповерховому будинку на вулиці Захисників України. Попередньо, загинуло двоє людей", – йдеться в повідомленні.

Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, 2 травня, близько 20:40 години. На місці події працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху. Інформація буде оновлюватися.

Джерело: https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/pfbid036GZfxB5HhgHaXoZQ49KSdihUKtExpyfuPn2hQAPr1VonE69zr5nK5NjsXPPrrbMEl

Теги: #черкаси #жертви #вибух

