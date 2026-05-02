Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Сумщини, шестеро постраждалих
Увечері суботи російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині, відомо про шістьох постраждалих, також дитина постраждала внаслідок атаки на автомобіль у Путивльській громаді, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Конотопський район. Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кролевецькій громаді. В6ідомо про шістьох постраждалих", – написав він у Телеграм.
За словами глави ОВА, госпіталізовано трьох поранених, двоє з них – у важкому стані.
Також росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді. Попередньо, постраждала дитина.
Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.
Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2190