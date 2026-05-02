Інтерфакс-Україна
Події
23:03 02.05.2026

Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Сумщини, шестеро постраждалих

Увечері суботи російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині, відомо про шістьох постраждалих, також дитина постраждала внаслідок атаки на автомобіль у Путивльській громаді, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Конотопський район. Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кролевецькій громаді. В6ідомо про шістьох постраждалих", – написав він у Телеграм.

За словами глави ОВА, госпіталізовано трьох поранених, двоє з них – у важкому стані.

Також росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді. Попередньо, постраждала дитина.

Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2190

Теги: #сумська #ракетний #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:41 02.05.2026
На Сумщині через атаку ворожих дронів постраждали двоє підлітків

22:03 02.05.2026
Росіяни двічі за вечір обстріляли Балаклійську громаду, постраждали троє мирних мешканців

08:27 02.05.2026
На Харківщині внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина

07:54 02.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА

16:53 30.04.2026
Вже 17 постраждалих у Дніпровському районі на Дніпропетровщині через ворожий вранішній удар – ОВА

12:17 30.04.2026
До 20 зросла кількість постраждалих через атаку російських БпЛА на Одесу – МВА

08:44 30.04.2026
В Одесі внаслідок масованої атаки дронів постраждали вже 18 людей – ОВА

07:37 30.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

00:58 30.04.2026
В Одесі внаслідок нічної атаки БпЛА постраждали щонайменше четверо людей – ОВА

20:47 29.04.2026
П'ятеро постраждалих на Миколаївщині через атаку "шахедів" – ОВА

