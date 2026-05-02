На Сумщині через атаку ворожих дронів постраждали двоє підлітків

Двоє підлітків постраждали через атаку ворожих дронів в Сумській області, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Двоє підлітків постраждали під час атаки ворожих БпЛА у Сумській громаді", – йдеться в повідомленні.

За словами Григорова, хлопчики 10 та 11 років перебували на вулиці тоді, коли ворог атакував місто, та отримали травми під час збиття російських безпілотників.

Він зазначив, що наразі діти перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, травми не важкі.

