Інтерфакс-Україна
22:21 02.05.2026

ЗСУ заперечують захоплення Росією Миропілля на Сумщині – УВ "Курськ"

Угруповання військ "Курськ" спростувало заяви Міноборони РФ про нібито захоплення Миропілля в Сумській області, заявивши, що їхні підрозділи контролюють село, повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "Курськ".

"Вкотре спростовуємо російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. Офіційно заявляємо, що це відверта брехня", – йдеться в повідомленні.

Угруповання військ "Курськ" повідомляє, що їхні підрозділи контролюють район, жодного просування ворога немає, як і жодних штурмових дій в тому районі впродовж останніх кількох днів.

В УВ заявили, що при наближенні 9 травня ворог знову вдається до інформаційних вкидів про нібито захоплення населених пунктів.

"Підозрюємо, що такими темпами до 9 травня російське Міноборони прозвітує про захоплення всієї Сумської області. Продовжуємо працювати та інформувати про те, що відбувається насправді", – зазначили у відомстві, закликавши довіряти лише офіційним джерелам.

В УВ закликали російське Міноборони направити перевірочну комісію на лінію бойового зіткнення для з'ясування причин дезінформації їхнього відомства.

"Забезпечимо комісії гарячий прийом", – обіцяють військові.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Re7uBfaydgUXCpXJXNNha7L9Y4S2q4N6H7Q4LkabeEVFQSziS1t12mkjQcEUca7Rl&id=61580619330534&rdid=UHM3Y7wDE1sHgFIz#

Теги: #зсу #заперечення #рф #фейк

