Інтерфакс-Україна
Події
22:03 02.05.2026

Росіяни двічі за вечір обстріляли Балаклійську громаду, постраждали троє мирних мешканців

1 хв читати
Росіяни двічі за вечір обстріляли Балаклійську громаду, постраждали троє мирних мешканців
Фото: https://t.me/vkarabanov

У суботу ввечері ЗС РФ обстріляли селище Нафтовиків Балаклійської громади Харківської області, є постраждалі, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

"Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти торгівлі та об'єкти комунальної власності. На жаль, за попередніми даними, маємо двох постраждалих", – написав Карабанов у своєму телеграм-каналі.

За півтори години він повідомив про повторний ворожий удар по селищу Нафтовиків. Внаслідок влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.

 

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 02.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждали троє людей – ДСНС

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждали троє людей – ДСНС

19:01 02.05.2026
На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще 18 поранені, серед них діти

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще 18 поранені, серед них діти

10:12 02.05.2026
Дев'ятнадцять постраждалих, серед яких підліток, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу

Дев'ятнадцять постраждалих, серед яких підліток, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу

08:33 02.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктуру – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктуру – ОВА

08:27 02.05.2026
На Харківщині внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина

На Харківщині внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали шестеро людей, серед них дитина

08:01 02.05.2026
ОВА: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, частково знеструмлено споживачів обласного центру

ОВА: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, частково знеструмлено споживачів обласного центру

07:54 02.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА

18:48 01.05.2026
Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

18:23 01.05.2026
Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранень у Херсонській області через російські обстріли 1 травня

Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранень у Херсонській області через російські обстріли 1 травня

08:47 01.05.2026
П'ятеро постраждалих, серед яких підліток, у Харківській області через ворожі обстріли

П'ятеро постраждалих, серед яких підліток, у Харківській області через ворожі обстріли

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ексголови Офісу президента Богдана

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

Туристичний напрямок буде одним із пріоритетів післявоєнного відновлення Миколаївської області – Кім

Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками

ОСТАННЄ

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у стрілянині на Дніпропетровщині, серед них військові "Вовків да Вінчі"

На Сумщині чоловік загинув від атаки ворожого дрону

Туск: Найбільшою загрозою для НАТО є не її зовнішні вороги, а розпад альянсу, що триває

ППО ліквідувала 220 з 227 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях – Повітряні сили

ЗСУ розпочали повну автоматизацію управлінських процесів та залучення ШІ для аналізу даних - генерал Лебеденко

Росіяни другу добу б'ють по інфраструктурі "Нафтогазу", поранений працівник – Корецький

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ексголови Офісу президента Богдана

На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

На Запоріжжі внаслідок російського удару є загиблий і поранені, серед них дитина – ОВА

Зеленський і Свириденко скоординували позиції в перемовинах щодо фінансової підтримки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА