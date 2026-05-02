Росіяни двічі за вечір обстріляли Балаклійську громаду, постраждали троє мирних мешканців
У суботу ввечері ЗС РФ обстріляли селище Нафтовиків Балаклійської громади Харківської області, є постраждалі, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.
"Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти торгівлі та об'єкти комунальної власності. На жаль, за попередніми даними, маємо двох постраждалих", – написав Карабанов у своєму телеграм-каналі.
За півтори години він повідомив про повторний ворожий удар по селищу Нафтовиків. Внаслідок влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.