Росіяни двічі за вечір обстріляли Балаклійську громаду, постраждали троє мирних мешканців

Фото: https://t.me/vkarabanov

У суботу ввечері ЗС РФ обстріляли селище Нафтовиків Балаклійської громади Харківської області, є постраждалі, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

"Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти торгівлі та об'єкти комунальної власності. На жаль, за попередніми даними, маємо двох постраждалих", – написав Карабанов у своєму телеграм-каналі.

За півтори години він повідомив про повторний ворожий удар по селищу Нафтовиків. Внаслідок влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.