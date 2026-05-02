Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у стрілянині на Дніпропетровщині, серед них військові "Вовків да Вінчі"

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у стрілянині на Дніпропетровщині, а в батальйоні "Вовки да Вінчі" підтвердили причетність до цього військових підрозділу, повідомила пресслужба обласної поліції.

"У Синельниківському районі поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у стрілянині та викраденні чоловіка", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

За даними слідства, фігуранти переховувалися в одному з сусідніх населених пунктів. Їм готують підозри за статтями про хуліганство та незаконне позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого.

Надалі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад, також сталося загоряння. Після цього зловмисники поїхали з місця події.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого, якого його виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.

У результаті злагодженої роботи правоохоронців Синельниківського районного управління поліції та співробітників відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції встановили осіб, причетних до злочину, їх місцеперебування та затримали фігурантів у сусідньому населеному пункті.

У поліції зазначили, що трьох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Тривають слідчі дії.

Між тим, додали в поліції, в батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили, що до інциденту причетні військовослужбовці підрозділу. Там заявили про початок внутрішнього розслідування, співпрацю з правоохоронцями та пообіцяли покарання для винних.