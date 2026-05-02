21:42 02.05.2026

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у стрілянині на Дніпропетровщині, серед них військові "Вовків да Вінчі"

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у стрілянині на Дніпропетровщині, а в батальйоні "Вовки да Вінчі" підтвердили причетність до цього військових підрозділу, повідомила пресслужба обласної поліції.

"У Синельниківському районі поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у стрілянині та викраденні чоловіка", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

За даними слідства, фігуранти переховувалися в одному з сусідніх населених пунктів. Їм готують підозри за статтями про хуліганство та незаконне позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого.

Надалі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад, також сталося загоряння. Після цього зловмисники поїхали з місця події.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого, якого його виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.

У результаті злагодженої роботи правоохоронців Синельниківського районного управління поліції та співробітників відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції встановили осіб, причетних до злочину, їх місцеперебування та затримали фігурантів у сусідньому населеному пункті.

У поліції зазначили, що трьох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Тривають слідчі дії.

Між тим, додали в поліції, в батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили, що до інциденту причетні військовослужбовці підрозділу. Там заявили про початок внутрішнього розслідування, співпрацю з правоохоронцями та пообіцяли покарання для винних.

 

 

20:04 02.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждали троє людей – ДСНС

08:33 02.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктуру – ОВА

21:31 01.05.2026
Фейкові рекрутингові сайти маскуються під ресурс Третього армійського корпусу

18:48 01.05.2026
Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

08:08 01.05.2026
У Одесі затримано чоловіка, який підозрюється в стрілянині в середмісті – поліція

07:52 01.05.2026
Ворог близько 20 разів атакував три райони Дніпропетровщини, постраждала одна людина

02:48 01.05.2026
На Рівненщині затримали військового, який відкрив вогонь по працівниках ТЦК та поліцейському

16:18 30.04.2026
Міністерству оборони пропонують забезпечити рівні права на винагороду військовим до 25 років

12:18 30.04.2026
Рада ухвалила закон про створення мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацію підходів до поховання військових

09:55 30.04.2026
Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

