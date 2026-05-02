20:44 02.05.2026

Туск: Найбільшою загрозою для НАТО є не її зовнішні вороги, а розпад альянсу, що триває

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є не її зовнішні вороги, а тривалий розпад альянсу.

"Найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є не її зовнішні вороги, а триваючий розпад нашого альянсу", – написав він у соцмережі Х в суботу.

Туск вважає, що всі повинні зробити все необхідне, щоб повернути цю катастрофічну тенденцію назад.

Як повідомлялося, НАТО контактує зі США, щоб з'ясувати деталі рішення Вашингтона відкликати частину американських військ із Німеччини, заявила в суботу речниця альянсу Еллісон Гарт (Allison Hart).

Раніше в Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати протягом наступних 6-12 місяців виведуть із Німеччини 5 тис. американських військовослужбовців. До цього президент США Дональд Трамп заявляв, що "США вивчають можливість скорочення військового контингенту в Німеччині".

Трамп виступав із такими погрозами після розбіжностей із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який заявив, що іранці принижують США на переговорах про припинення двомісячної війни і що він не розуміє, яку стратегію виходу з конфлікту переслідує Вашингтон. Зі свого боку американський президент неодноразово публічно критикував Мерца і лідерів інших країн-членів НАТО за те, що вони не брали безпосередньої участі у військовій кампанії США проти Ірану.

 

