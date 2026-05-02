ППО ліквідувала 220 з 227 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях – Повітряні сили

Сили оборони протягом дня суботи ліквідували 220 із 227 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 220 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, протягом суботи, 2 травня (з 08:00 по 19:00) противник атакував 227 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 135 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.

Тим часом атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА, додали в Повітряних силах.