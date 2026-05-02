Інтерфакс-Україна
20:04 02.05.2026

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждали троє людей – ДСНС

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждали троє людей – ДСНС
У суботу, 2 травня, російські окупанти понад 50 разів атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Нікопольському районі пошкоджено готель, приватні будинки, господарські споруди, інфраструктуру та транспорт. Постраждали 3 людини. Виниклі пожежі рятувальники оперативно ліквідували", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у Кривому Розі зазнала пошкоджень інфраструктура. На Синельниківщині ворог вдарив по Покровській громаді.

 

