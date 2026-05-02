ЗСУ розпочали повну автоматизацію управлінських процесів та залучення ШІ для аналізу даних - генерал Лебеденко

Збройні Сили України розпочали перехід до повної інтеграції систем управління в єдине ціле, автоматизації усіх процесів та активного використання штучного інтелекту для аналізу даних. Це дасть можливість швидше ухвалювати ефективні рішення, посилити захист людей і техніки та отримати перевагу над противником. Про це заявив під час виступу на Drone Autonomy 2026 у Львові заступник Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського - бригадний генерал Андрій Лебеденко.

"Важливим аспектом на полі бою залишається інтеграція різних систем в єдине ціле. Мова йде про ППО, РЕБ, БПЛА, розвідку та засоби ураження. Раніше вони були самодостатні - сьогодні це потрібно змінювати. Вони вже глибоко взаємопов’язані, і ця взаємодія має відбуватися не лише на рівні керівників, а й на рівні тактичних процесів для швидкого прийняття рішень. Ми почали активну роботу з системами управління “Command&Control”. Штаби різного рівня мають бути інтегровані до цих сучасних процесів управління - як людьми, так і зброєю. Сьогодні у нас вже є запущені проєкти", - заявив Андрій Лебеденко.

Генерал також пояснив важливу роль штучного інтелекту у військовій справі.

"Сьогодні у будь-якому штабі всі займаються плануванням та обробкою великих масивів даних. Тепер уявімо, що всі ці процеси за лічені секунди опрацьовує штучний інтелект. Це аналіз даних глибиною на місяці та роки. Ми більше не витрачаємо години чи дні - лише хвилини, отримуючи власний якісний, верифікований концентрат інформації, який може змоделювати майбутній бій і сценарії його розвитку", - розповів Лебеденко.

Він навів й інший приклад: у випадку масованих повітряних атак противника людині складно швидко обробити великий масив даних - ідентифікувати цілі, визначити пріоритети та обрати засоби ураження тощо. Саме тут на допомогу мають приходити алгоритми та нейромережі. Вони здатні миттєво аналізувати інформацію та ставити завдання відповідним засобам ураження.

"Це ідеальна модель, до якої ми прагнемо, і у нас вже є всі передумови для її реалізації. Ми вже маємо власні комплекси дронів-перехоплювачів, яким у перспективі достатньо буде отримати точні координати цілі. Також сьогодні застосовуються системи, що ефективно фільтрують дані сенсорів і відсіюють до половини хибних цілей", - додав генерал.

Також, за його словами, залучення штучного інтелекту дозволить посилити захист військової техніки та людей. На його думку, майбутнє на полі бою - за тими рішеннями, які дадуть можливості запобігти ураженню, а не лише витримати удар.

"Сьогодні гостро стоїть питання створення та оснащення техніки комплексами активного захисту. Сьогодні важка техніка часто відсутня на полі бою саме через високу вразливість до дронів. Тому необхідно створювати комплексні системи активного захисту - інтегровані рішення, які зможуть виявляти, ідентифікувати та ефективно протидіяти загрозам. У нас уже є окремі елементи - сіткомети, розумні турелі - але вони не об’єднані в єдину систему. Саме така інтегрована система може стати тим геймчейнджером, який змінить перебіг війни", - наголосив Андрій Лебеденко.

Заступник головнокомандувача підкреслив, що інтеграція сучасних систем управління та ШІ - це не перспектива майбутнього, а нагальна потреба вже сьогодні. Це дозволить кардинально підвищити швидкість прийняття рішень, точність планування та ефективність управління військами на всіх рівнях.