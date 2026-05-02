На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще 18 поранені, серед них діти

Російські окупанти в суботу, 2 травня, здійснювали обстріли населених пунктів Херсонської області з авіації, артилерії, мінометів, а також із застосуванням безпілотних літальних апаратів, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Станом на 17:30 встановлено, що внаслідок атак ворожих дронів загинуло двоє людей, ще 18 – дістали поранення. Зранку у Херсоні військові рф атакували безпілотником маршрутне таксі, яке рухалося вулицею. Унаслідок цього 56-річна жінка та 51-річний чоловік загинули на місці, ще десятеро людей отримали поранення. За аналогічних обставин атаковано ще одне маршрутне таксі – постраждав водій", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, на різних вулицях обласного центру поранення дістали троє дорослих, а також троє дітей – двоє хлопців і дівчинка. Ще одна людина постраждала у селищі Інженерне.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також транспортні засоби.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, вчинених збройними формуваннями держави-агресора.