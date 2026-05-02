19:01 02.05.2026

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще 18 поранені, серед них діти

Російські окупанти в суботу, 2 травня, здійснювали обстріли населених пунктів Херсонської області з авіації, артилерії, мінометів, а також із застосуванням безпілотних літальних апаратів, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Станом на 17:30 встановлено, що внаслідок атак ворожих дронів загинуло двоє людей, ще 18 – дістали поранення. Зранку у Херсоні військові рф атакували безпілотником маршрутне таксі, яке рухалося вулицею. Унаслідок цього 56-річна жінка та 51-річний чоловік загинули на місці, ще десятеро людей отримали поранення. За аналогічних обставин атаковано ще одне маршрутне таксі – постраждав водій", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, на різних вулицях обласного центру поранення дістали троє дорослих, а також троє дітей – двоє хлопців і дівчинка. Ще одна людина постраждала у селищі Інженерне.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також транспортні засоби.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, вчинених збройними формуваннями держави-агресора.

10:12 02.05.2026
Дев'ятнадцять постраждалих, серед яких підліток, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу

Дев'ятнадцять постраждалих, серед яких підліток, внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу

08:33 02.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктуру – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктуру – ОВА

08:01 02.05.2026
ОВА: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, частково знеструмлено споживачів обласного центру

ОВА: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, частково знеструмлено споживачів обласного центру

18:48 01.05.2026
Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Четверо поранених через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

18:23 01.05.2026
Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранень у Херсонській області через російські обстріли 1 травня

Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранень у Херсонській області через російські обстріли 1 травня

08:47 01.05.2026
П'ятеро постраждалих, серед яких підліток, у Харківській області через ворожі обстріли

П'ятеро постраждалих, серед яких підліток, у Харківській області через ворожі обстріли

07:52 01.05.2026
Ворог близько 20 разів атакував три райони Дніпропетровщини, постраждала одна людина

Ворог близько 20 разів атакував три райони Дніпропетровщини, постраждала одна людина

07:37 30.04.2026
Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

Кількість постраждалих в Одесі через масовану нічну атаку зросла до 16 осіб, двоє – у важкому стані

10:14 29.04.2026
Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

Росіяни за добу 19 раз обстріляли Донеччину, загинули 2 людини – ОВА

08:53 29.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

ВАЖЛИВЕ

Президент увів у дію пакет санкцій проти п'яти осіб, які загрожують національним інтересам і безпеці України

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

Туристичний напрямок буде одним із пріоритетів післявоєнного відновлення Миколаївської області – Кім

Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками

ОСТАННЄ

Росіяни другу добу б'ють по інфраструктурі "Нафтогазу", поранений працівник – Корецький

Президент увів у дію пакет санкцій проти п'яти осіб, які загрожують національним інтересам і безпеці України

На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

На Запоріжжі внаслідок російського удару є загиблий і поранені, серед них дитина – ОВА

Зеленський і Свириденко скоординували позиції в перемовинах щодо фінансової підтримки України

Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

До шести зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки БпЛА на Харків

Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – Зеленський

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждали троє підлітків – МВА

Харків під атакою ворожих БпЛА, постраждали чотири мирних мешканці

