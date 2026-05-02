Росіяни другу добу б'ють по інфраструктурі "Нафтогазу", поранений працівник – Корецький

Російські окупанти другу добу атакують критичну інфраструктуру НАК "Нафтогаз України", повідомив голова правління Сергій Корецький.

"Вчора обстрілів зазнав газовидобувний об’єкт на Харківщині. Є пошкодження обладнання. Фахівці компанії працюють на місці, триває оцінка наслідків. Сьогодні після влучання ворожої авіабомби пошкоджено газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання. Ремонтні служби координують дії з військовими та приступлять до ліквідації, щойно дозволить безпекова ситуація", – написав Корецький в соцмережі Facebook в суботу.

Крім того, в суботу один із працівників Нафтогазу отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надається необхідна медична допомога, додав Корецький.

"Лише цього року росіяни 99 разів атакували об’єкти Групи Нафтогаз", – резюмував він.