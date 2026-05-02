Інтерфакс-Україна
Події
18:27 02.05.2026

Президент увів у дію пакет санкцій проти п'яти осіб, які загрожують національним інтересам і безпеці України

1 хв читати
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

"Санкції застосовані щодо українського юриста Андрія Богдана, українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна, функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі", – повідомляє пресслужба голови держави.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Теги: #санкції #нацбезпека #особи #андрій_богдан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:05 02.05.2026
Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – Зеленський

Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – Зеленський

08:59 02.05.2026
Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

23:05 30.04.2026
Профільний комітет Ради заслухав проблематику мобілізації – нардеп

Профільний комітет Ради заслухав проблематику мобілізації – нардеп

20:39 30.04.2026
Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

16:02 30.04.2026
Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах – віцеспікерка Кондратюк

Санкції проти викрадачів українських дітей мають бути уніфіковані в усіх країнах – віцеспікерка Кондратюк

14:38 30.04.2026
Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

23:52 29.04.2026
Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

Сибіга: Україна прагне якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС та посилення санкційного тиску на РФ

20:26 29.04.2026
Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

Зеленський підписав санкційний пакет, зокрема щодо синів Лукашенка

17:10 29.04.2026
Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

Україна запровадила нові санкції проти причетних до викрадання дітей та 23 суден тіньового флоту РФ – Зеленський

16:51 28.04.2026
Україна відстежує ще декілька суден з викраденим Росією українським зерном, не лише до Ізраїлю – МЗС

Україна відстежує ще декілька суден з викраденим Росією українським зерном, не лише до Ізраїлю – МЗС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

Туристичний напрямок буде одним із пріоритетів післявоєнного відновлення Миколаївської області – Кім

Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками

Миколаївська область розмінувала приблизно половину територій, механізм компенсації фермерам не працює – Кім

ОСТАННЄ

Росіяни другу добу б'ють по інфрастуктурі "Нафтогазу", поранений працівник – Корецький

На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

На Запоріжжі внаслідок російського удару є загиблий і поранені, серед них дитина – ОВА

Зеленський і Свириденко скоординували позиції в перемовинах щодо фінансової підтримки України

Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

До шести зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки БпЛА на Харків

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждали троє підлітків – МВА

Харків під атакою ворожих БпЛА, постраждали чотири мирних мешканці

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА