18:22 02.05.2026

На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

Правоохоронці викрили на Волині злочинну схему в одному з ліцеїв, службові особи якого налагодили механізм оформлення на роботу осіб, які фактично не виконували своїх обов’язків і не з’являлися на робочих місцях.

"Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції та слідчі Луцького райуправління поліції, схему фіктивного працевлаштування, здебільшого, використовували для "бронювання" чоловіків призовного віку. Через внесення недостовірних даних до відповідних державних систем вони отримували відстрочку від призову під час воєнного стану", – повідомляє пресслужба Національної поліції.

Окрім того, "працевлаштовані" отримували заробітну плату та премії, частину яких передавали організаторам схеми. Насправді ж ці люди працювали у різних сферах – від торгівлі до сфери послуг, і не мали жодного відношення до освітнього процесу.

За оперативними даними, внаслідок реалізації цієї схеми державному бюджету завдано збитків на суму понад 3 млн грн, з яких майже 1 млн грн псевдовчителі перерахували безпосередньо на банківський рахунок фігурантів справи.

У рамках кримінального провадження поліцейські провели 51 обшук за місцями проживання та роботи фігурантів, у тому числі в управлінні освіти. Вилучили документацію, комп’ютерну техніку, флеш-носії, банківські картки, майже 21 000 доларів, понад 58 000 гривень, 3400 євро, 1500 польських злотих, 2000 форентів, автомобіль, мобільні телефони, чорнові записи.

Трьох службових осіб – директора, заступника директора та секретаря навчального закладу – затримали у процесуальному порядку. Нині їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Усім обрані запобіжні заходи. Проводяться подальші заходи для повідомлення про підозру іншим учасникам схеми та встановлення всього кола причетних.

