На Запоріжжі внаслідок російського удару є загиблий і поранені, серед них дитина – ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти в суботу, 2 травня, атакували із застосуванням КАБів Новоолександрівку Запорізької області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Загинув 55-річний чоловік. Дістала поранень 7-річна дівчинка та 77-річний чоловік. Медики надають пораненим необхідну допомогу", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок удару були зруйновані кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджене житло поруч з епіцентром атаки.