Інтерфакс-Україна
17:40 02.05.2026

На Запоріжжі внаслідок російського удару є загиблий і поранені, серед них дитина – ОВА

Російські окупанти в суботу, 2 травня, атакували із застосуванням КАБів Новоолександрівку Запорізької області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Загинув 55-річний чоловік. Дістала поранень 7-річна дівчинка та 77-річний чоловік. Медики надають пораненим необхідну допомогу", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок удару були зруйновані кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджене житло поруч з епіцентром атаки.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:55 28.04.2026
Волонтери УЧХ працювали на місці російського обстрілу у Запоріжжі

Волонтери УЧХ працювали на місці російського обстрілу у Запоріжжі

06:38 26.04.2026
У Запоріжжі внаслідок вибуху гранати у квартирі загинула жінка, двоє чоловіків поранені

У Запоріжжі внаслідок вибуху гранати у квартирі загинула жінка, двоє чоловіків поранені

13:52 24.04.2026
У Запоріжжі викрили схему незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих – Нацполіція

У Запоріжжі викрили схему незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих – Нацполіція

13:31 24.04.2026
В Запоріжжі чоловік напав з сокирою на поліцейських, які затримували винуватця ДТП

В Запоріжжі чоловік напав з сокирою на поліцейських, які затримували винуватця ДТП

12:38 20.04.2026
В Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки – обладміністрація

В Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки – обладміністрація

12:25 20.04.2026
Окупанти атакували Запоріжжя, повідомляється про чотирьох постраждалих

Окупанти атакували Запоріжжя, повідомляється про чотирьох постраждалих

00:17 18.04.2026
Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

14:25 17.04.2026
ОВА: У Запоріжжя вже семеро постраждалих від вранішнього ворожого удару, серед них – дитина

ОВА: У Запоріжжя вже семеро постраждалих від вранішнього ворожого удару, серед них – дитина

11:06 17.04.2026
У Запоріжжі вже 10 постраждалих через ворожу атаку 16 квітня – ДСНС

У Запоріжжі вже 10 постраждалих через ворожу атаку 16 квітня – ДСНС

20:56 16.04.2026
У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

Туристичний напрямок буде одним із пріоритетів післявоєнного відновлення Миколаївської області – Кім

Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками

Миколаївська область розмінувала приблизно половину територій, механізм компенсації фермерам не працює – Кім

ОСТАННЄ

Зеленський і Свириденко скоординували позиції в перемовинах щодо фінансової підтримки України

Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

До шести зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки БпЛА на Харків

Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – Зеленський

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждали троє підлітків – МВА

Харків під атакою ворожих БпЛА, постраждали чотири мирних мешканці

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі

У понеділок денне тепло повернеться в Україну

У НАТО намагаються прояснити ситуацію з виведенням частини військ США з ФРН

