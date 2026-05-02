17:36 02.05.2026

Зеленський і Свириденко скоординували позиції в перемовинах щодо фінансової підтримки України

Зеленський і Свириденко скоординували позиції в перемовинах щодо фінансової підтримки України
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Юлія Свириденко скоординували позиції в перемовинах із партнерами щодо фінансової підтримки України та реалізації вже досягнутих домовленостей різного рівня, повідомив Зеленський в телеграм-каналі.

"Важливо, щоб кожен пакет підтримки, про який було оголошено, реалізовувався саме тоді, коли це справді потрібно", – наголосив він.

Крім того, президент і прем’єр обговорили графік запланованого посилення урядових структур.

"Є кадрові питання, які потребують вирішення. По деяких кадрових позиціях треба продовжити діалог із парламентарями. Частину кадрових питань на рівні рішень Кабінету Міністрів України домовилися забезпечити наступного тижня", – пояснив Зеленський.

Теги: #фіндопомога #перемовини #свириденко #зеленський

