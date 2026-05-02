Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

В ніч на 2 травня у рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" (Дружне, ТОТ АР Крим). Також уражено засоби радіолокації противника на території тимчасово окупованого Криму, а саме: берегову радіолокаційну станцію "МИС-М1" (Маяк) та радіолокаційну станцію "Подльот" (Євпаторія)", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім того, уражено три пункти управління БпЛА противника та склад БпЛА на окупованій території Донецької області.

Українські воїни також уразили ремонтний підрозділ противника у районі Кадіївки на ТОТ Луганщини і склад боєприпасів у районі Іванівки на ТОТ Херсонщини.

За результатами попередніх уражень підтверджено знищення складу боєприпасів 29.04.2026 на аеродромі "Кача" в окупованому Криму.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по важливих об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", – резюмували в Генштабі.