16:43 02.05.2026

Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили тактичну групу ОТРК "Искандер" та РЛС "Подльот" росіян – Генштаб ЗСУ
В ніч на 2 травня у рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено місце розташування тактичної групи оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" (Дружне, ТОТ АР Крим). Також уражено засоби радіолокації противника на території тимчасово окупованого Криму, а саме: берегову радіолокаційну станцію "МИС-М1" (Маяк) та радіолокаційну станцію "Подльот" (Євпаторія)", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім того, уражено три пункти управління БпЛА противника та склад БпЛА на окупованій території Донецької області.

Українські воїни також уразили ремонтний підрозділ противника у районі Кадіївки на ТОТ Луганщини і склад боєприпасів у районі Іванівки на ТОТ Херсонщини.

За результатами попередніх уражень підтверджено знищення складу боєприпасів 29.04.2026 на аеродромі "Кача" в окупованому Криму.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по важливих об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", – резюмували в Генштабі.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:53 02.05.2026
ППО за ніч знешкодила 142 зі 163 дронів, є влучання на 12 локаціях

ППО за ніч знешкодила 142 зі 163 дронів, є влучання на 12 локаціях

08:19 02.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1717 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1717 ворожих цілей

15:45 01.05.2026
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 25 квітня літаків Су-57 та винищувача Су-34 в РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 25 квітня літаків Су-57 та винищувача Су-34 в РФ

08:11 01.05.2026
ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 190 із 210 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 дронів на 14 локаціях – Повітряні сили

20:11 30.04.2026
Сили оборони уразили НПЗ в Орську та два російських вертольоти – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили НПЗ в Орську та два російських вертольоти – Генштаб ЗСУ

08:49 30.04.2026
ППО ліквідувала 172 зі 206 ворожих дронів, однак є влучання балістичної ракети

ППО ліквідувала 172 зі 206 ворожих дронів, однак є влучання балістичної ракети

08:14 30.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 1863 ворожі цілі

07:54 30.04.2026
В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

В Україні випробували нові типи FPV-дронів, зони 100-150 км планують закрити ударними БпЛА – радник Міноборони

17:33 29.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено елементи системи ППО, склад боєприпасів, нафтобазу та пункти управління БпЛА противника

Генштаб ЗСУ: Уражено елементи системи ППО, склад боєприпасів, нафтобазу та пункти управління БпЛА противника

13:11 29.04.2026
СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

СБУ: Уражено російську нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

Туристичний напрямок буде одним із пріоритетів післявоєнного відновлення Миколаївської області – Кім

Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками

Миколаївська область розмінувала приблизно половину територій, механізм компенсації фермерам не працює – Кім

ОСТАННЄ

На Запоріжжі внаслідок російського удару є загиблий і поранені, серед них дитина – ОВА

Зеленський і Свириденко скоординували позиції в перемовинах щодо фінансової підтримки України

До шести зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки БпЛА на Харків

Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – Зеленський

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждали троє підлітків – МВА

Харків під атакою ворожих БпЛА, постраждали чотири мирних мешканці

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі

У понеділок денне тепло повернеться в Україну

У НАТО намагаються прояснити ситуацію з виведенням частини військ США з ФРН

