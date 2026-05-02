Інтерфакс-Україна
16:10 02.05.2026

До шести зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки БпЛА на Харків

Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки російських безпілотників на Харків зростає, станом на 15:50 вона сягнула 6, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо, він перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу. На місці обстрілу медики надали допомогу ще п’ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес: 39-, 47- і 57-річним жінкам та 61- і 44-річним чоловікам", – написав Синєгубов у телеграм-каналі

За його словами, зафіксовано удари по Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах міста. Пошкоджено чотири АЗС і багатоквартирний будинок, інші наслідки ще встановлюються.

Синєгубов зазначив, що загроза з повітря зберігається.

Теги: #харків #атака_бпла_рф #азс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 02.05.2026
Харків під атакою ворожих БпЛА, постраждали чотири мирних мешканці

Харків під атакою ворожих БпЛА, постраждали чотири мирних мешканці

14:21 02.05.2026
Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі

Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі

07:54 02.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросла до трьох – ОВА

04:33 02.05.2026
Російський БпЛА атакував Харків, постраждала людина

Російський БпЛА атакував Харків, постраждала людина

17:52 01.05.2026
П'ятеро постраждалих на Рівненщині через російську дронову атаку – ОВА

П'ятеро постраждалих на Рівненщині через російську дронову атаку – ОВА

15:50 01.05.2026
Ворог атакував Тернопіль понад 50 "шахедами", наразі відомо про 10 постраждалих – мер

Ворог атакував Тернопіль понад 50 "шахедами", наразі відомо про 10 постраждалих – мер

14:44 01.05.2026
Частина Тернополя без електроенергії внаслідок російського удару – мер

Частина Тернополя без електроенергії внаслідок російського удару – мер

14:29 01.05.2026
Тернопіль був під масованою атакою російських дронів – влада

Тернопіль був під масованою атакою російських дронів – влада

13:48 01.05.2026
Ворог атакував торгівельний центр на Одещині, обійшлося без постраждалих – ОВА

Ворог атакував торгівельний центр на Одещині, обійшлося без постраждалих – ОВА

08:30 01.05.2026
Ворог ударив БпЛА по п'яти районах Харкова, є постраждалі та пошкодження – мер

Ворог ударив БпЛА по п'яти районах Харкова, є постраждалі та пошкодження – мер

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

Туристичний напрямок буде одним із пріоритетів післявоєнного відновлення Миколаївської області – Кім

Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками

Миколаївська область розмінувала приблизно половину територій, механізм компенсації фермерам не працює – Кім

ОСТАННЄ

Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – Зеленський

В Херсоні внаслідок удару дрона постраждали троє підлітків – МВА

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

У понеділок денне тепло повернеться в Україну

У НАТО намагаються прояснити ситуацію з виведенням частини військ США з ФРН

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

Сирський повідомив про роботу на передовій

Видавнича асоціація розпочала публікацію даних про продажі книжок мережевими книгарнями

Туристичний напрямок буде одним із пріоритетів післявоєнного відновлення Миколаївської області – Кім

В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища – синоптики

