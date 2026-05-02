До шести зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки БпЛА на Харків

Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки російських безпілотників на Харків зростає, станом на 15:50 вона сягнула 6, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо, він перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу. На місці обстрілу медики надали допомогу ще п’ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес: 39-, 47- і 57-річним жінкам та 61- і 44-річним чоловікам", – написав Синєгубов у телеграм-каналі

За його словами, зафіксовано удари по Шевченківському, Холодногірському та Основ’янському районах міста. Пошкоджено чотири АЗС і багатоквартирний будинок, інші наслідки ще встановлюються.

Синєгубов зазначив, що загроза з повітря зберігається.