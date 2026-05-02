Інтерфакс-Україна
Події
16:05 02.05.2026

Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – Зеленський

1 хв читати
Фото: https://www.president.gov.ua/

На найближчий час готується кілька нових санкційних пакетів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми готуємо нові санкційні рішення – кілька санкційних пакетів – на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами – у Європі, Близькона му Сході, в Затоці, в інших частинах світу – з усіма, хто здатен посилити українську ППО та забезпечити Україні більше економічної сили", – заявив президент у зверненні в суботу.

"Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей", – додав він.

Теги: #перемовини #санкції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА