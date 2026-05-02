В Херсоні внаслідок удару дрона постраждали троє підлітків – МВА

Російські окупанти атакували із застосуванням дрона Дніпровський район Херсона, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Атака сталася близько 12:30 в суботу, написав Шанько в телеграм-каналі.

"До лікарні у тяжкому стані доправлено двох хлопців 15 і 17 років. В обох потерпілих – вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Медики борються за життя дітей", – йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу.

"17-річна дівчина доправлена до лікарні в стані середньої тяжкості. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення ноги", – повідомив Шанько.