15:05 02.05.2026
Харків під атакою ворожих БпЛА, постраждали чотири мирних мешканці
Фото: Харківська ОВА
Харків перебуває під атакою ворожих БпЛА, влучання зафіксовані в трьох районах міста, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Зафіксовано влучання у Шевченківському, Холодногірському, Основ’янському районах Харкова. На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих... Пошкоджено багатоквартирний будинок, територію трьох АЗС", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.
За його словами, над містом і поруч ще фіксуються ворожі безпілотники.