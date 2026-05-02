Харків під атакою ворожих БпЛА, постраждали чотири мирних мешканці

Фото: Харківська ОВА

Харків перебуває під атакою ворожих БпЛА, влучання зафіксовані в трьох районах міста, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання у Шевченківському, Холодногірському, Основ’янському районах Харкова. На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих... Пошкоджено багатоквартирний будинок, територію трьох АЗС", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, над містом і поруч ще фіксуються ворожі безпілотники.