14:28 02.05.2026

Зеленський про розмову з Фіцо: Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у ЄС та готова ділитися досвідом вступу

Президент України Володимир Зеленський переговорив по телефону з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, вони обговорили можливість особисто зустрітися найближчим часом.

"Щойно говорив із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу", – написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

Він повідомив, що запросив словацького прем’єр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави. "Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком", – написав Зеленський.

