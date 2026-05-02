У понеділок денне тепло повернеться в Україну

Погода в Україні 3 травня буде без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, на південному сході країни – північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла; у західних та більшості північних областей вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°.

У Києві 3 травня також без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 3 травня найвища температура вдень була 30,2° в 2018р., найнижча вночі -1,2° в 1885р.

У понеділок, 4 травня, в Україні в основному без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині – північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (на сході країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 18-23°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 20-22°.