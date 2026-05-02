13:40 02.05.2026

У НАТО намагаються прояснити ситуацію з виведенням частини військ США з ФРН

НАТО контактує зі США, щоб з’ясувати деталі рішення Вашингтона відкликати частину американських військ із Німеччини, заявила в суботу речниця альянсу Еллісон Гарт (Allison Hart).

"Ми працюємо зі США, щоб зрозуміти деталі їхнього рішення внести корективи в розміщення сил у Німеччині. Ці зміни свідчать про необхідність для Європи збільшити інвестиції в оборону та взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку", – написала Гарт у мережі X.

За її словами, Європа вже демонструє прогрес у посиленні власної обороноздатності: на саміті НАТО 2025 року союзники погодилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Гарт висловила впевненість, що "сильніша Європа в сильнішому НАТО" зможе забезпечити належний рівень оборони та стримування.

Раніше в Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати протягом наступних 6-12 місяців виведуть із Німеччини 5 тис. американських військовослужбовців. До цього президент США Дональд Трамп заявляв, що "США вивчають можливість скорочення військового контингенту в Німеччині".

Трамп виступав із такими погрозами після розбіжностей із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який заявив, що іранці принижують США на переговорах про припинення двомісячної війни і що він не розуміє, яку стратегію виходу з конфлікту переслідує Вашингтон. Зі свого боку американський президент неодноразово публічно критикував Мерца і лідерів інших країн-членів НАТО за те, що вони не брали безпосередньої участі у військовій кампанії США проти Ірану.

