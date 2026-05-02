Інтерфакс-Україна
Події
13:37 02.05.2026

У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

1 хв читати
У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

Ворог знов атакував дроном Херсон, поранені двоє хлопців – медики борються за їхні життя, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей – хлопці 15 та 17 років. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення. Обох потерпілих доставили до лікарні у тяжкому стані. Наразі медики борються за їхні життя", – написав Прокудін у телеграм-каналі. 

#поранені #херсон #бпла_рф

14:21 02.05.2026
Російський дрон поцілив по АЗС у Харкові, є постраждалі

11:32 02.05.2026
Ворог вдруге атакував маршрутку в Херсоні, постраждав водій – ОВА

10:57 02.05.2026
До восьми зросла кількість поранених після ворожого удару по маршрутці в Херсоні – ЗМІ

08:07 02.05.2026
У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

17:16 01.05.2026
Ворог атакував Житомирську область БпЛА, обійшлося без жертв – ОВА

16:35 01.05.2026
Сили оборони знешкодили 388 із 409 ворожих безпілотників з 8-ї ранку, є влучання на 6 локаціях – ПС ЗСУ

07:36 01.05.2026
Ворог обстріляв чотири населені пункти Херсону, є загиблий та постраждалі

13:38 30.04.2026
Відомо про 11 поранених через удар БпЛА по Дніпру – ОВА

12:06 30.04.2026
Чоловік загинув, ще один – дістав поранень через атаку ворожого БпЛА у Херсоні

12:50 19.04.2026
У лікарнях перебувають 8 поранених стрілком людей, один із них у вкрай важкому стані – Кличко

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА