У Херсоні поранені двоє хлопців, медики борються за їхні життя – ОВА

Ворог знов атакував дроном Херсон, поранені двоє хлопців – медики борються за їхні життя, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей – хлопці 15 та 17 років. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення. Обох потерпілих доставили до лікарні у тяжкому стані. Наразі медики борються за їхні життя", – написав Прокудін у телеграм-каналі.