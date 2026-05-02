12:55 02.05.2026

Сирський повідомив про роботу на передовій

Сирський повідомив про роботу на передовій
Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив, що "працював у районі відповідальності 11-го та 19-го армійських корпусів, які обороняють Слов’янсько-Краматорську та Костянтинівсько-Дружківську агломерації".

У квітні активність російських окупаційних військ на цьому напрямку помітно зросла. Противник намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Так, з початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 83 атаки, написав головком у телеграм-каналі у суботу.

"Відбиваємо постійні спроби російських окупантів за допомогою тактики інфільтрації закріпитись на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій. Сили оборони України проводять комплекс активних заходів з виявлення та знищення противника", – зазначив Сирський.

У ході робочої поїздки він провів зустрічі з командним складом армійського корпусу, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" та 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

"Обговорили поточну обстановку, стан забезпечення, питання взаємодії, а також пропозиції командирів щодо виявлення та знищення піхотних груп противника. Основна увага – ефективній протидії ворожим БпЛА, облаштуванню оборонних рубежів та фортифікацій, поточним потребам частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах. На місці прийняв низку оперативних рішень щодо поліпшення постачання українських захисників", – написав головком.

