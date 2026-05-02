12:39 02.05.2026

Видавнича асоціація розпочала публікацію даних про продажі книжок мережевими книгарнями

Українська видавнича асоціація (УВА) розпочала публікацію даних про продажі книжок мережевими книгарнями, повідомив президент УВА Артем Біденко.

"Ми в Українській видавничій асоціації почали робити те, чого давно бракувало ринку, – збирати й публікувати публічні дані про продажі книжок. Перший крок – квітневі рейтинги чотирьох великих мереж: "КнигоЛенд", Vivat, "КСД" і Readeat. Це ще не "зріз усього ринку" – і важливо це чесно визнавати. Але навіть ці дані вже показують кілька важливих речей", – написав Біденко в мережі Facebook.

Зокрема, за його словами, у масовому сегменті стабільно домінує перекладна література – трилери, романтична проза, фентезі, а українські автори в рейтингах є, але їх поки що менше. 

"По-друге, мережі з власними видавництвами (як Vivat чи "КСД") очікувано продають передусім свої книги – і це теж нормальна ринкова логіка. Ще один цікавий момент – перетини між мережами. Їх небагато, але вони є. Це означає, що певні "хіти" справді працюють на ширшу аудиторію, а не лише в межах окремої мережі", – додав він.

За його словами, в подальшому Асоціація будемо розширювати вибірку – додавати нові мережі та незалежні книгарні, щоб поступово отримати більш об’єктивну картину. 

З рейтингом можна ознайомитися за посиланням: https://upa.ua/kvitnevyj-rejtyng-prodazhiv-v-ukrayinskyh-knygarnyah-knygolend-vivat-ksd-ta-readeat/

 

