Туристичний напрямок буде одним із пріоритетів післявоєнного відновлення Миколаївської області – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім високо оцінює перспективи туризму в Миколаївській області та називає його одним з пріоритетів відновлення регіону після завершення війни.

"Щодо туристичного напрямку – це буде один із пріоритетів післявоєнного відновлення, причому до рекреаційного туризму додасться військовий туризм", – сказав Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", зазначивши, що в обмеженому варіанті він вже працює.

За словами очільника обладміністрації, туризм був один з інструментів стимулювання економіки, який він планував розвивати до війни. "Ми почали проводити фестивалі, розширювати туристичний сезон, зі звичного червня-серпня на травень-вересень. Зараз величезна проблема, що закрите море, яке було нашою перевагою, до того ж його ще треба буде розміновувати. Ми вже знайшли, як це робити, але зараз не можемо, військові не дозволяють", – розповів Кім.

Він зазначив, що багато мандрував світом, і помітив, що "безліч туристичних магнітів вартують набагато менше, ніж є в Миколаївській області: Мигія, каньйони, острів Майський, зубри наші".

"Ми створимо обов’язково умови, щоб туризм був в Миколаєві незабутній. Ми пропрацювали до війни план розвитку на п’ять років, детальні карти на один день, пакет на три, на сім днів, маршрути цифрові. Але головне для туризму це безпека. Я розраховую на те, що після війни люди приїдуть і те, що ми реалізуємо наш потенціал", – сказав Кім.