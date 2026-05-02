12:14 02.05.2026

Українці створили 4073 сім'ї за тиждень, 266 пар скористалися послугою "Шлюб за добу" – Мін'юст

Протягом минулого тижня українці створили 4073 сім’ї, повідомляє Міністерство юстиції.

Серед них – 84 шлюби, де один із подружжя був іноземцем, а також один шлюб між двома іноземними громадянами. Крім того, 266 пар скористалися послугою "Шлюб за добу".

"Найбільше обітниць пролунало у Києві (913), Дніпропетровській області (694) та на Львівщині (407)", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у суботу.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:35 02.05.2026
Зеленський: Ворог влаштовує жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах

Зеленський: Ворог влаштовує жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах

18:37 22.04.2026
Обсяг кредитів у березні зріс на 2,4%, а депозитів зменшився на 0,5% – НБУ

Обсяг кредитів у березні зріс на 2,4%, а депозитів зменшився на 0,5% – НБУ

07:04 20.04.2026
Перетинів кордону України на виїзд у тиждень після Великодня було більше перетинів на в'їзд на 34 тис.

Перетинів кордону України на виїзд у тиждень після Великодня було більше перетинів на в'їзд на 34 тис.

22:51 15.04.2026
Українські підприємства у 2025р збільшили доподатковий прибуток на 17% – Держстат

Українські підприємства у 2025р збільшили доподатковий прибуток на 17% – Держстат

08:37 13.04.2026
Чистий притік в Україну за два тижні перед Великоднем склав 128 тис. людей – дані Держприкордонслужби

Чистий притік в Україну за два тижні перед Великоднем склав 128 тис. людей – дані Держприкордонслужби

08:09 24.01.2026
Шлюбів в Україні у 2025р побільшало на 10,2%, а розлучень поменшало на 23,4% – Мінюст

Шлюбів в Україні у 2025р побільшало на 10,2%, а розлучень поменшало на 23,4% – Мінюст

14:45 27.07.2025
68,6 тис. нових сімей зареєстровано в Україні за І півріччя-2025, це майже на 6% менше, ніж торік

68,6 тис. нових сімей зареєстровано в Україні за І півріччя-2025, це майже на 6% менше, ніж торік

17:32 08.04.2025
Від запуску реєстрації шлюбу онлайн поза чергою для військових послугою скористалися понад 100 пар

Від запуску реєстрації шлюбу онлайн поза чергою для військових послугою скористалися понад 100 пар

17:04 31.01.2025
Шлюбів в Україні у 2024 р. поменшало на 19,3%, розлучень побільшало на 42,2% – Мінюст

Шлюбів в Україні у 2024 р. поменшало на 19,3%, розлучень побільшало на 42,2% – Мінюст

12:31 23.11.2023
Прикордонники викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю

Прикордонники викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю

ВАЖЛИВЕ

Туристичний напрямок буде одним із пріоритетів післявоєнного відновлення Миколаївської області – Кім

Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками

Миколаївська область розмінувала приблизно половину територій, механізм компенсації фермерам не працює – Кім

З Миколаївської області протягом війни виїхало 10% населення, які компенсувалися переселенцями з Херсонської, – Кім

У Херсоні внаслідок удару дрона по маршрутці загинули двоє людей, ще семеро постраждали – МВА

ОСТАННЄ

Сирський повідомив про роботу на передовій

Видавнича асоціація розпочала публікацію даних про продажі книжок мережевими книгарнями

Туристичний напрямок буде одним із пріоритетів післявоєнного відновлення Миколаївської області – Кім

В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища – синоптики

За насильство над дітьми затримано засновника християнського реабілітаційного центру у Вінниці – генпрокурор

Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками

Миколаївська область розмінувала приблизно половину територій, механізм компенсації фермерам не працює – Кім

Ворог вдруге атакував маршрутку в Херсоні, постраждав водій – ОВА

До восьми зросла кількість поранених після ворожого удару по маршрутці в Херсоні – ЗМІ

З Миколаївської області протягом війни виїхало 10% населення, які компенсувалися переселенцями з Херсонської, – Кім

