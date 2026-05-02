Українці створили 4073 сім'ї за тиждень, 266 пар скористалися послугою "Шлюб за добу" – Мін'юст

Протягом минулого тижня українці створили 4073 сім’ї, повідомляє Міністерство юстиції.

Серед них – 84 шлюби, де один із подружжя був іноземцем, а також один шлюб між двома іноземними громадянами. Крім того, 266 пар скористалися послугою "Шлюб за добу".

"Найбільше обітниць пролунало у Києві (913), Дніпропетровській області (694) та на Львівщині (407)", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у суботу.