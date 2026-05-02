Миколаївська область розмінувала приблизно половину територій, механізм компенсації фермерам не працює – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що площа розмінованих територій в області наразі приблизно дорівнює площі територій, які ще потрібно буде розмінувати.

"У нас 30 компаній по розмінуванню. Замінованих залишається ще приблизно 140 тис га, десь стільки ж вже очистили", – сказав Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На питання, які зараз пріоритети розмінування, сільгоспугіддя чи рекреаційні зони, він відповів: "Все". "Ділянки дуже різні по забрудненню, пріоритетів немає. Міжнародні компанії через протоколи очищують більш легкі ділянки, наші ДССТ та збройні сили розміновують більш складні ділянки. Процес іде, але зараз з об’єктивних причин – повільніше", – сказав очільник обладміністрації.

У той же час на питання, чи працює механізм компенсації фермерам за розмінування, він відповів: "Ні, не працює". "Я піднімав це питання, тому що розмінувати коштує $5 тисяч приблизно на гектар. Коли виплатиш 20%, це все одно тисяча доларів. Економічно не складається – на 100 га $100 тис на розмінування. Легше в оренду взяти в середній частині України і там засіятися", – зазначив він.