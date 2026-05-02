Інтерфакс-Україна
Події
11:51 02.05.2026

Миколаївська область розмінувала приблизно половину територій, механізм компенсації фермерам не працює – Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що площа розмінованих територій в області наразі приблизно дорівнює площі територій, які ще потрібно буде розмінувати.

"У нас 30 компаній по розмінуванню. Замінованих залишається ще приблизно 140 тис га, десь стільки ж вже очистили", – сказав Кім в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На питання, які зараз пріоритети розмінування, сільгоспугіддя чи рекреаційні зони, він відповів: "Все". "Ділянки дуже різні по забрудненню, пріоритетів немає. Міжнародні компанії через протоколи очищують більш легкі ділянки, наші ДССТ та збройні сили розміновують більш складні ділянки. Процес іде, але зараз з об’єктивних причин – повільніше", – сказав очільник обладміністрації.

У той же час на питання, чи працює механізм компенсації фермерам за розмінування, він відповів: "Ні, не працює". "Я піднімав це питання, тому що розмінувати коштує $5 тисяч приблизно на гектар. Коли виплатиш 20%, це все одно тисяча доларів. Економічно не складається – на 100 га $100 тис на розмінування. Легше в оренду взяти в середній частині України і там засіятися", – зазначив він.

Теги: #розмінування #миколаївська_область #кім_віталій

11:15 02.05.2026
Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

10:50 02.05.2026
З Миколаївської області протягом війни виїхало 10% населення, які компенсувалися переселенцями з Херсонської, – Кім

10:20 02.05.2026
Кім: Робимо також ставку на технічну освіту, щоб мати кваліфікованих фахівців для проєктів відновлення

09:40 02.05.2026
Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

17:20 01.05.2026
Миколаївський глиноземний завод буде одним з перших, до якого буде зацікавленість інвесторів після війни – Кім

17:10 01.05.2026
Віталій Кім: Бізнесу потрібні правила, які не змінюватимуться хоча б років 5-10, зараз я можу їх гарантувати, але працюємо над стабільною системою

16:58 01.05.2026
Суднобудування в Миколаєві варто відновлювати поступово, починати не з авіаносців, а з катерів та яхт – Кім

16:32 01.05.2026
Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

16:18 01.05.2026
Миколаївська область веде перемовини щодо виробництва у себе обладнання для вітро- та сонячних електростанцій – Кім

16:03 01.05.2026
Кім: Агросектор не зможе "вивезти" Україну і зробити її щасливою, наша ставка - на індустріалізацію регіонів

